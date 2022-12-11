الرئيس تبون يأمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والذين يبلغ عددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على ضرورة إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد دعا رئيس الجمهورية بتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة، بالإضافة إلى التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.