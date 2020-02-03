الرئيس تبون: يأمر بالتعجيل في إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب

أمر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بانشاء صندوق للتمويل لتجسيد مشاريع لصالح الشباب، الذي يمثل الفئة الأغليبة في المجتمع الجزائري.

وأكّد، رئيس الجمهورية، لدى ترأسه إجتماعا وزاريا، أنّ قاعات الشباب في خدمة الشاب الجزائري، حيثُ أمر وزير الشباب والرياضة، بالإبقاء عليها مفتوحة، وعدم غلق أبوابها بعد التوقيت الإداري.

كما أكّد الرئيس تبون على أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة هي قاطرة الاقتصاد الجديد.

حيثُ دعا إلى الاسراع بتنظيم معرض خاص بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

كما ألح رئيس رئيس الجمهورية على ضرور ادخال مواد جديدة ضمن عصرنة التنمية.

ودعا الرئيس تبون كل الوزارات إلى لعب دور الحاضنات في إطار هيئة بيداغوجية تؤسس بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

تحت إشراف الوزير الأول لتكمال أكبر بين القطاعات الثلاثة والمؤسسات الصغيرة والناشئة.