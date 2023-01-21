الرئيس تبون يأمر بالتكفل بمناصرة العميد “ميليسا”

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل بالحالة الصحية للطفلة “ميليسا”، مناصرة فريق مولودية الجزائر.

ونشر الهلال الأحمر الجزائري، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية، بيان، كشف من خلاله عن تلقيه أمر من الرئيس تبون للتكفل الفوري بالطفلة “ميليسا”.

كما أوضحت ذات الهيئة، بأن قرار رئيس الجمهورية، جاء تلبية لنداء الطفلة ميليسا، لمساعدتها في الحصول على تأشيرة لتلقي العلاج بالخارج.

وكان أنصار فريق مولودية الجزائر، قد نظموا حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للمطالبة بمساعدة الطفلة ميليسا.