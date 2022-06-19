الرئيس تبون يأمر بالتوجه وفق برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الأحد، أن الجزائر، بامتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية، تعمل على تنويع مصادر الطاقة، لا سيّما النظيفة منها، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال، من خلال المناولة، في مختلف التخصصات.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أمر بالتوجه وفق برنامج مدروس، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

كما نصت تعليمات الرئيس على استثناء العقارات الفلاحية، الواقعة ضمن النطاقات الاستراتيجية من الاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة.