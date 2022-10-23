 الرئيس تبون يأمر بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أكد الرئيس تبون على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع مثل السابق.

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، ترأس، اليوم الأحد، جتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين.

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أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الداخلية إبراهيم مراد، باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات من حيث النشاط والملكية العقارية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد شدد الرئيس تبون، على أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية بل بجدواها الاقتصادية.

كما أكد رئيس الجمهورية، على وجوب استحداث مناصب شغل وتحريك الاقتصاد الوطني لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج وليس بالقرارات الإدارية.

بالإضافة الى ذلك أسدى الرئيس عبد المجيد تبون، تعليمات رئاسية باستحداث مناطق نشاطات في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة لامتصاص البطالة.