الرئيس تبون: يأمر بالشروع في إستغلال منجمي بتندوف وبجاية

خلص إجتماع الرئيس تبون مع بعض الوزراء اليوم الثلاثاء والمخصص لوضع خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بقرارات هامة.

وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون بالشروع في استغلال منجمي بغار جبيلات للحديد في تندوف، وكذا بواد أمزور للزنك في بجاية.

كما دعا الرئيس تبون لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية.

وأمر الرئيس تبون بإستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة.

كما طلب الرئيس تبون من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

وشدد الرئيس بالبحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.

هذا وقد تم اليوم بحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.