الرئيس تبون يأمر بالعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، بالعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين تم تناول عروض تخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الالكتروني.

وفي السياق ذاته، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الأنترنت.

كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي، والتعاطي معها على أنها مسألة سيادة وطنية، يصونها أبناء الجزائر من الكفاءات والطاقات الوطنية، لمواكبة التحول الحاصل في هذا المجال.