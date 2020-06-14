الرئيس تبون يأمر بالغلق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها

خلص اجتماع مجلس الوزراء المجتع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد بقرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بالغلق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، وبإخلاء الموانئ الجافة من المتعاملين غير الجزائريين.

كما نبه الرئيس تبون لخطر الموانئ الجافة على الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإلحاق الموانئ الجافة بقطاع الموانئ الوطنية، وتجهيزها بالسكانير لتسهيل الرقابة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التخلص من البيروقراطية في قطاع الصيد، وتنظيم الصيادين في تعاونيات.

من جهة أخرى أمر الرئيس تبون بتطوير أسطول النقل البحري للجزائر، والهدف من هذا الإجراء خفض كلفة خدمات النقل البحري للسلع.

وفي ذات السياق أمر الرئیس تبون بالاھتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصیانة والتقلیل من استیراد قطع الغیار.

كما كلف الرئيس الوزارة المعنیة بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسیة المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام.

وهذا حتى يطلع الرأي العام على الجھودالمبذولة في ھذا القطاع وكل القطاعات الحكومیة بصفة عامة.