الرئيس تبون يأمر بتحديث منظومة تسيير الموانئ عبر كل الساحل

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتحديث منظومة تسيير الموانئ عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أسدى الرئيس تبون تعليمات الى الحكومة بالبحث في أقرب الآجال عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن وخدمات أفضل.

بالإضافة الى وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ،والتكفل بهم، في شكل تعاونيات.

وجاءت هذه القرارات على هامش ترأس الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،اجتماعا لمجلس الوزراء.

والذي خصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.