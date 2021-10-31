الرئيس تبون يأمر بتحضير مشروع قانون يضبط ممارسة النشاط النقابي

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإيلاء اهتمام خاص بالمشاريع التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن.

أين أكد على أهمية تطوير منظومة تسيير مشاريع التجهيز العمومي خاصة ما يتعلق بإنضاج الدراسات واحترام آجال التنفيذ والمتابعة الجيدة والتحكم في النفقات.

من جانب اخر أمر الرئيس تبون بتحضير مشروع قانون إطار يضبط ممارسة النشاط النقابي في مختلف القطاعات.

أين يهدف هذا المشروع لتنظيم الحقوق والواجبات ويدافع عن مصلحة الموظفين والعمال بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.