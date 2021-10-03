الرئيس تبون يأمر بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالشروع فورا في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه فيما حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أشار الرئيس تبون إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر فورا بـ:

– تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.

– رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.

– التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.