الرئيس تبون يأمر بتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا.

وخلال تر أسه إجتماعا تكميليا خصص لدراسة تفشي وباء كورونا فيروس في بلادنا طلب الرئيس تبون بتشكيل هذه اللجنة من كبار الأطباء الأخصائيين عبر الوطن.

كما طلب رئيس الجمهورية من وزير الصحة بالإشراف عليها ومهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام.

وتم تعيين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.

ومن جهة اخرى كلف رئيس الجمهورية وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة.

واشار الرئيس إلى ضرورة تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.