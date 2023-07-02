الرئيس تبون يأمر بتسخير الإمكانيات للرياضيين المشاركين في تصفيات الأولمبياد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوفير الظروف وتسخير الإمكانيات اللازمة للرياضيين الجزائريين المشاركين في التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.

وجاء ذلك، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، الذي تناول قانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم النشاطات البدنية و الرياضية الهادف إلى تطوير و تأطير أفضل لمختلف الرياضات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

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