الرئيس تبون يأمر بتسريع تطوير قطاع المناجم وبلوغ تصدير الفوسفات في 2027

ذكّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، المجلس ووزير المناجم الجديد، بأن المخطط الاقتصادي للجزائر، للمرحلة الحالية والقادمة، هي جعل قطاع المناجم قطاعا حيويا مدرًّا للثروة، ومحرّكا لإحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد كلّف الوزيرَ الجديد بالعمل على بلوغ الجزائر مرحلة تصدير الفوسفات، خلال شهر مارس 2027 على أقصى تقدير، كأسمى الأهداف الاقتصادية حاليا في القطاع، لا سيّما مع انتهاء أشغال الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة (مارس 2027).

كما أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لأشغال إنشاء وحدات معالجة المادة الأولية لمنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، بالموازاة مع استغلال المنجم.

ووجه الرئيس تبون بالشروع الفوري في تشييد مخازن مادتي اليوريا والأمونياك، وفق المعايير التقنية الدولية، كونهما يخضعان لشروط تخزين خاصة.