الرئيس تبون يأمر بتشديد العقوبات للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية

اسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات بتشديد العقوبات بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية وتعطيل مصالح المواطنين.

وجاء هذا القرار اثر ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء، أين تطرق الى مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

أين أمر بمراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.

بالإضافة الى انشاء محاك محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.

ومراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا.

وذلك بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.