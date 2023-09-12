الرئيس تبون يأمر بتصحيح بعض الإختلالات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين و إيلائها الأهمية القصوى.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اسدى الرئيس تبون تعليمات بتصحيح بعض الاختلالات من خلال قانون المالية التصحيحي بما يتماشى مع القرارات المتخذة لتحسين القدرة الشرائية وتقوية الجبهة الداخلية.

كما وجه الرئيس تبون، وزيرَ المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.