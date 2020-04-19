الرئيس تبون يأمر بتصنيف الجمعيات التي برزت خلال أزمة كورونا وإعتمادها ..بشرط

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين بتصنيف الجمعيات التي برزت خلال أزمة كورونا.

واضاف الرئيس بالإسراع في اعتماد الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أومحليا شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية.

وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد صرح الرئيس لولا هذه الجمعيات لما تمكنا من تحقيق نتائج باهرة في التضامن.

كما اشار الرئيس تبون أن التضامن ظاهرة صحية تشرف الجزائر وميزة يتمتع بها شعبنا العظيم.

كما اشارالرئيس تبون أن التضامن ظاهرة صحية تشرف الجزائر وميزة يتمتع بها شعبنا العظيم.

وأضاف رئيس الجمهورية حول تضامن الجزائريين اليوم في تصدى لجائحة كوروناأوبالأمس مع الحراك الشعبي المبارك.

ودعا الرئيس إلى إعادة بناء المجتمع المدني بشكل يسمح له بالانخراط في الرقابة الشعبية.

وهذا من خلال تشجيع الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن الرقابة الحقيقية هي الرقابة الشعبية وليس الإدارية.

وجدد الرئيس الشكر لخالص للجزائريين على هذه الهبة التضامنية التي خففت من وطأة الأزمة.

من جهة أخرى شكر الولاة والإطارات والمجتمع المدني على تأطيرها وإنجاحها.