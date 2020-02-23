الرئيس تبون يأمر بتطهير العقار الصناعي ويدعو إلى ترشيد نفقات الدولة

استمع مجلس الوزراء، اليوم، لعرض وزير الصناعة والمناجم، حول الوضعية الحالية، لمناطق الصناعة ومناطق النشاطات تضمن تنظيم المناطق الصناعية.

وألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على وزارة المؤسسات الصغيرة، والناشئة واقتصاد المعرفة، من اجل الإنطلاق الفوري في تجسيد مشاريعها.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطهير العقار الصناعي، وانشاء مناطق صناعية جديدة.

ودعا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى ترشيد نفقات الدولة، والإكتفاء بالضروي منها، لا سيما في مجال اقتناء او استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني.

مؤكدا بأن التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة وبناء الجمهورية الجديدة تستجيب لتطلعات الشعب.

وأكد رئيس الجمهورية أنّ المناولة مع الخارج ممنوعة إلّا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد.

وأمر رئيس الجمهورية بإلحاق حظيرة التكنولوجيا لمدينة سيدي عبد الله التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة المؤسسات الصغير والمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة.

كما أمر رئيس الجمهورية بوضع تحفيزات جبائية التوفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.