الرئيس تبون يأمر بتنفيذ كل ما هو مبرمج لمواجهة كورونا رغم تحسن الوضع تحسبا للمستقبل

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة توصيات واوامر في مجال قطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19.

وامر الرئيس تبون بتنفيذ كل ما هو مبرمج رغم تحسن الوضع تحسبا للمستقبل فيما يخص استيراد المستلزمات الصحية.

وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد اكد الرئيس على ضرورة تشديد المراقبة على نوعية الأدوية والمواد الغذائية المستوردة.

وهذا من خلال زيادة فتح مخابر بالعدد الكافي في كل منافذ البلاد يضيف الرئيس.

وفي ذات السياق عبرر رئيس الجمهورية عن إرتياحه للتحسن النسبي في الحد من انتشار كورونا، لكنه دعا إلى مزيد من الانضباط واليقظة والتحمل.

ومن جهة اخر ترحم الرئيس على كل ضحايا الوباء محتسبا إياهم شهداء عند الله، وتمنى الشفاء العاجل والعافية للمصابين.

كما قدم الرئيس الشكر إلى كل من ساهم من القطاعات الوزارية في إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية الأخرى.

وقال الرئيس تبون ” إن الأزمة تلد الهمة، ويجب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لمراجعة المنظومة الصحية من الأساس، وفي أدق تفاصيلها لمواجهة الزيادة السكانية التي تقدر بمليون نسمة سنويا، وبناء منظومة صحية عصرية تريح المواطن وتضمن له العلاج اللائق، ودعا إلى تحرير المبادرات وإنتاج العتاد الطبي محليا، ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط بل من أجل التصدير أيضا، وأعلن أن الدولة مستعدة لتقديم تحفيزات مالية لذلك.”

وإغتم الرئيس الفرصة بإدانة السلوك غير الأخلاقي للذين يستغلون الوباء للتهويل وزرع اليأس خدمة لمصالح مشبوهة لا علاقة لها إطلاقا بمصالح الشعب.