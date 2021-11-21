الرئيس تبون يأمر بتوسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري

ثمّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري. قضد تجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على أولوية:

توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع. وذلك وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.

كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري. وذلك من خلال المنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، بالإضافة إلى اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

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شدد وزير النقل، عيسى بكاي، على ضرورة الإلتزام وبذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

‎ويأتي هذا خلال الزيارة المفاجئة التي قادت الوزير إلى مقر الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال الكائن بالقبة.

وذلط في إطار المتابعة المتواصلة لوضعية السفن المحجوزة في الخارج.

وفي هذا السياق، عقد الوزير من خلال هذه الزيارة إجتماعا حضره كل من المدير العام والمدراء التقنيون للشركة.

أين أسدى تعليمات بضرورة الإلتزام بالمهام المسندة إليهم و بذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

كما طالب بكاي القائمين على الشركة بوضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركة وتحسين أداءها. وكذا وضعها في صميم إستراتيجية البلاد لتطوير مجال النقل البحري للبضائع من خلال تقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين الإقتصاديين. والمساهمة في ترقية الصادرات بما يجعلها عنصر فعال في السلسلة اللوجيستية.

وفي الأخير، شدد الوزير على ضرورة استغلال جميع قدراتها البشرية والمادية، مع إنشاء خلايا متخصصة تهتم الأولى بمتابعة الوضعية المالية للشركة، وتضطلع الثانية بالجانب التقني الذي كان سببا مباشرا لعمليات حجز السفن، وتباشر الثالثة فورا رقمنة و عصرنة كافة نشاطاتها.‎

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