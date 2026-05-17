الرئيس تبون يأمر بتوسيع وكالات الجزائرية للمياه لتشمل كل البلديات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوسيع الوكالات التجارية التابعة للجزائرية للمياه ليشمل جميع بلديات الوطن، بهدف تـحسين التوزيع وتسيير مصادر المياه خدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وكلّف رئيس الجمهورية وزير القطاع بمراجعة مخطط تسيير وتوزيع المياه، بشكل أكثر تنظيما وفعالية. مع إيلاء الأهمية الكبرى لمحاربة ظاهرة ضياع المياه، عبر شبكات التوزيع بالنظر إلى الخسائر المعتبرة المسجلة.

ووجّه الرئيس بضرورة إشراك مختلف القطاعات المعنية في منظومة تسيير المياه. بما يضمن نجاعة أكبر في حل المشاكل التي تعترض التسيير الأمثل لهذه الثروة الحيوية، والتي تتطلب المحافظة عليها، وفق احترام مطالب وانشغالات المواطنين.

كما أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في طريقة تسيير شركة الجزائرية للمياه وعصرنتها، وفق منطق النجاعة لا سيّما في البلديات، التي لا تتوفر على فروع تمثيلية للجزائرية للمياه، وبها خزانات ومصادر للمياه.