الرئيس تبون يأمر بتوفير شروط نجاح أكاديمية العلوم والتكنولوجيا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوفير شروط نجاح الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. وذلك من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها.

وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أين أسدى أوامر وتعليمات فيما يخص الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات تمثلت فيمايلي:



–التوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام.



– العمل على أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي.

– التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.