الرئيس تبون يأمر برفع إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون تعليمات فيما يخص قطاع الصحة تمثلت فيمايلي:

– رفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ.

– مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات.

– تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين.

– دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.

– الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع.

– تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة.

– توحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.