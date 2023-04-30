الرئيس تبون يأمر بشراء 6 طائرات متوسطة الحجم لمواجهة حرائق الغابات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاق مناقصة لشراء 06 طائرات متوسطة الحجم، مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، أين أسدى الرئيس أوامر فيما يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، موسم الصيف.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدّد رئيس الجمهورية أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها.

كما وجّه الرئيس الحكومة باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية.

وأمر رئيس الجمهورية أيضا بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.