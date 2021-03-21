الرئيس تبون يأمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات باتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في الإنتخابات التشريعية القادمة.

الرئيس تبون، وعلى هامش ترأسه لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، شدد على دعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وذلك لتجسيد انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي.

كما أمر الرئيس تبون، بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، كما كلّف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا.

من جانب أخر أكد الرئيس على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وذلك من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف.