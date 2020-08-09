الرئيس تبون يأمر بمراجعة إستراتيجية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

لاحظ رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة التي أعطيت للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة .

وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي اليوم الأحد قال الرئيس الوكالة كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصصادية تستجيب لمتطلبات السوق، ذلك أن الهدف، كما قال، هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح.

في ضوء هذه الملاحظة، أمر رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.