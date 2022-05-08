الرئيس تبون يأمر بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة.

بالإضافة الى مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أكد الرئيس تبون على أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الانتاج الوطني وتشجيعه وكذا الدفع لخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.

كما وجه تعليمات رئاسية بتطوير نظام رقابة على الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي “أخرى”.

وفي نفس السياق، قام الرئيس تبون، بتوجيه الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الأولية بالتوجه الى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الانتاج الوطني.

كما أمر الرئيس، باستحداث بنك معلومات يتيح توفير احصائيات دقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا بما يسمح بمعرفة الإحتياجات الحقيقية.

من جانب اخر، امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

كما شدّد على على وجود رؤية واضحة في المشروع تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين.