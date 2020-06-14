الرئيس تبون يأمر بمنع إستیراد المنتوجات الفلاحیة خلال موسم الجني

خلص اجتماع مجلس الوزراء المجتع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد بقرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بالمنع الكامل لإستیراد المنتوجات الفلاحیة في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني.

كما أمر الرئيس تبون بتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخیم الفواتیر، والتأكد من النوعیة حفاظا على صحة المواطن.

وفي ذات السياق امر الرئيس تبون بإحصاء دقیق للثروة الحیوانیة باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بیانات تمكننا من التحكم في ھذه الثروة.

وشدد رئيس الجمهورية على المزيد من تقلیص فاتورة الاستیراد دون خلق الندرة في السوق.