الرئيس تبون يأمر بوضع وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزير الصناعة الصيدلانية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا عن بعد أمس الأحد خصصه الرئيس للخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون أمر بوضع كافة وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، بالإضافة إلى تسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40، في الانتاج.

وأضاف المصدر، أن الرئيس تبون سجل بارتياح إعلان وزير الصحة التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.

كما أمر الرئيس تبون بالشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وأيضا قادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.