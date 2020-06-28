الرئيس “تبون” يأمر سواكري بتكوين جيل جديد من الرياضيين

أمر رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” اليوم الأحد “سليمة سواكري” الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة بوضع خارطة طريق تسمح باكتشاف المواهب الرياضية.

الرئيس منح تعليمات إلى سواكري خلال مجلس الوزراء بضرورة توظيف تجربتها الناجحة وخبرتها العالمية لخدمة الرياضة الجزائرية وتطويرها.

“تبون” ألح أيضا على الكشف عن العناصر الرياضية الموهوبة منذ المدرسة الابتدائية لتكوين جيل جديد من النخبة الرياضية يعيد البلاد إلى سابق مجدها.

خاصة وأن منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مقررة بمدينة وهران سنة 2022 بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.