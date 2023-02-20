الرئيس تبون يأمر فورا بتقليص آجال إنجاز خطوط السكك الحديدية

رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، كل الآجال البعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغارا جبيلات، مرورا بتندوف، حيث امر بتقليصها فورا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وجه الرئيس تبون تعليمات بإنجاز خطي السكك الحديدية بمعايير دولية وبأسرع وقت بالشراكة مع شركات عالمية تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج. وتحويلها، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين.

كما أمر الرئيس تبون بفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات للجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه، بخصوص مختلف الأشغال، لاستكمال استغلال غارا جبيلات.