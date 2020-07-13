الرئيس تبون يأمر وزارة المالية بضخ ألف مليار دينار لتطوير الإستثمار وبعث الإقتصاد

ترأس أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا عن بعد خصصه الرئيس للخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، أمر بتسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها.

كما أمر الرئيس، بمواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، ناهيك عن الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات.

وأضاف البيان، أن رئيس الجمهورية أمر باستعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، بالإضافة إلى إستعادة إحتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار.

وأوضح المصدر، أن وزارة المالية مستعدة لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دينار لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالاضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.

وشدد الرئيس تبون في ذات السياق، على تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية.

​