الرئيس تبون يأمر وزير الداخلية بالنزول إلى الميدان في ولاية تيسمسيلت والإستماع للمنتخبين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، بالنزول إلى الميدان في ولاية تيسمسيلت والاستماع عن كثب للمنتخبين المحليين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اسدى الرئيس تبون تعليمات بمراعاة خصوصية ولاية تيسمسيلت التي تحتاج إلى تنمية شاملة وفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة.

كما أمر رئيس الجمهورية، بإزالة كل العقبات أمام المشاريع الحيوية للمواطن ورفع حصة الولاية من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية.

بالإضافة الى العمل على خلق مناصب شغل جديدة من شأنها التخفيف من حدّة البطالة في تيسمسيلت.

كما وجه الرئيس تبون، اوامر تضمنت أيضا العمل على ازدواجية الطرقات لتسهيل التنقل خصوصا نحو محوري تيارت والعاصمة.