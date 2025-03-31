قناة النهار الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 31 مارس 2025 - 08:54 شارك غرِّد أرسل 85 0 الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CkIYy اقرأ أيضا لعلهم يفقهون : الغضب..دعوة للهدوء والسكينة في شهر العبادة قناة النهار 18 مارس ديجي أر وان .:" المخرج قالي ألعب دور رجلة بصّح ماشي بزاف رجلة ..والدّور مايشبهليش" قناة النهار 13 مارس شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك قناة النهار 31 مارس