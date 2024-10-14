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قناة النهار

الرئيس تبون يؤكد أن ملف الشرق الأوسط شكل محورا أساسيا في المحادثات الثنائية بين الجزائر والهند

بقلم الجزائر
الرئيس تبون يؤكد أن ملف الشرق الأوسط شكل محورا أساسيا في المحادثات الثنائية بين الجزائر والهند
algeria
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رابط دائم : https://nhar.tv/KUPJ1
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