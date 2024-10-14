قناة النهار الرئيس تبون يؤكد أن ملف الشرق الأوسط شكل محورا أساسيا في المحادثات الثنائية بين الجزائر والهند بقلم الجزائر نشر في 14 أكتوبر 2024 - 21:31 algeria شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/KUPJ1 الجزائر اقرأ أيضا تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر رئيسة جمهورية الهند: شرف لي أن أقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر قناة النهار 14 أكتوبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة قناة النهار 14 أكتوبر مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات قناة النهار 12 أكتوبر رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء قناة النهار 14 أكتوبر الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر