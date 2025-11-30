الرئيس تبون يؤكد أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة ويشدد على الشراكة الإفريقية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، واصفًا إياه بأنه موعد اقتصادي إفريقي أساسي، وشريان يربط البلدان الإفريقية مع العالم.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أبرز الرئيس تبون أن التوجه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة وفق شراكة إفريقية-إفريقية هو أنجح نموذج لبناء اقتصاد قوي ومتنوّع، قاعدته العلم وحاضنته الجزائر.

وفي نفس السياق، شدّد على ضرورة تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية، بعيدًا عن كل أشكال الاستغلال.