الرئيس تبون يؤكد تجنيد كل الوسائل المتاحة للتصدي للحرائق

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تجنيد كل الوسائل المتاحة، للتصدي لهذه الحرائق، التي مست العديد من الولايات.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، قال الرئيس تبون:”لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة.” قبل ان يضيف رئيس الجمهورية قائلا:” ستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر و تعويض المتضررين.”