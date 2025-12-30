الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قطاع السكن يحظى بأولوية قصوى في السياسات الوطنية. مشيرًا إلى إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية منذ بداية العهدة الأولى، وذلك خلال خطاب وجّهه إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه.

وأوضح الرئيس تبون أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري محمية إلى حد ما. مشددًا على الجهود اليومية لمواجهة أي محاولات تستهدف امتيازات الدولة الممنوحة للمواطنين، بما في ذلك دعم أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء والسكن وتعليم مجاني.

وأشار الرئيس إلى الالتزام برفع الأجور والتوظيف، موضحًا أن 82 ألف وظيفة تم توفيرها وستستمر المبادرات في هذا الاتجاه. مؤكداً صحة الأرقام الرسمية والتي هي تحت المجهر العالمي.

كما كشف الرئيس تبون عن خطوة هامة اتخذت في العهد البائد، إذ فرض على المرحوم بوتفليقة إلغاء كل الاستفادات الخاصة من أراضي سيدي عبد الله لتعود إلى الشعب من خلال مشاريع السكن. في تأكيد على الالتزام بمصلحة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.