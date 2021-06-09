الرئيس تبون يؤكد دعم الجزائر اللامحدود للإخوة الليبيين في إعادة بناء الدولة الليبية

إستقبل اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني بمقررئاسة الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد الرئيس “دعم الجزائر اللامحدود للإخوة الليبيين في إعادة بناء الدولة الليبية بما يحفظ سيادتها ووحدتها”.كما جدد الرئيس تبون إحتضان لقاءات المصالحة بين الاشقاء اللبيين “استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية، استجابة لطلب الأشقاء الليبيين”.

وكان قد صرح عقب اللقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بالشكر للرئيس تبون على حسن الإستقبال كما أكد على عمق العلاقات بين البلدين قائلا: “كل الشكر والتقدير لرئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة”.

كما جدد ذات المسؤول شكره للرئيس تبون على المواقف الداعمة لاستقرار ليبيا مضيفا “ونتطلع لأن تدعمنا الجزائر في مساراتنا القادمة وفي الحوار السياسي المقبل في برلين. تمهيدا للانتخابات الليبية نهاية ديسمبر المقبل”.