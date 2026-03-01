الرئيس تبون يؤكد دعم الجزائر للجهود العمانية في تهدئة التوتر بالشرق الأوسط

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، مساء اليوم مكالمة هاتفية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، تناولت مستجدات. التصعيد العسكري الخطير الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط.

وخلال المكالمة، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في عودة الأمن. والسلام والسكينة للمنطقة. مشيدًا بالدور الفاعل الذي قامت به سلطنة عُمان. في الوساطة بين الأطراف. وما حققته. من نتائج إيجابية لافتة.