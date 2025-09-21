الرئيس تبون يؤكد على استخلاص الدروس من التجارب والمضي قدماً في ما أثمر لصالح المواطنين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمضي بفضل جهود أبنائها إلى بر الأمان، مبرزًا أهمية استخلاص الدروس من التجارب السابقة والمضي قدماً فيما أثمر منها وانعكس إيجابًا على المواطنين.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إذ شدد الرئيس تبون على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي لتحقيق مناعة شاملة في كافة القطاعات، مؤكدًا على أهمية كسب المصداقية أمام الرأي العام من خلال تقديم الحلول وتقوية الجبهة الداخلية.