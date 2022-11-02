الرئيس تبون يؤكد على دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة التنسيق في تحقيق الوحدة الفلسطينية ودعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أضاف الرئيس تبون، خلال كلمته الختامية للقمة العربية، أن الأخيرة، شكلت محطة هامة في سبيل القمة المشتركة في مشوارها. مشوموار فلادها لتموقع فعلا ان نكون مؤثرين

وقال رئيس الجمهورية، إن القرارات الطموحة تهدف لمضاعفة الجهود للمجلس من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تابعا “أنا على يقين أن روح التوافق والتضامن التي ميزت القمة ستكون حافزا للمضي قدما”. “لتجسيد أهدافنا المشتركة”.

وفي سياق آخر، عبر الرئيس تبون عن دعمهم المطلق لمصر التي تستعد لاحتضان الدورة الـ27 حول تغيّر المناخ. متمنيا لها كل النجاح والتوفيق.

وقال رئيس فلسطين، محمود عباس، أن بلاده ظلمت كثيرا من قبل دولاتين كبيرتين في العالم. مشيرا في كلمته، إلى إصدار الدولة البريطانية لوعد بلفور.

كما أوضح في كلمة ألقاها بالقمة العربية اليوم الأربعاء، “نحن ظلمنا من قبل بريطانيا وأمريكا بإصدار القرار”. “الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق”. و”كذلك حق الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة”. و”تداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني”.

في حين، أكد رئيس فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948. و”كلها مسجلة في سجلات إسرائيل ومعروفة”.

وفي نفس السياق، أشار محمود عباس، إلى أن بلاده تريد “أن تأخذ حقوقها و يعترف الاحتلال بهذه الجرائم”. و”أن يقدم التعويضات كما يحصل في أماكن أخرى من العالم لا أريد أن أشير إليه”.

تابعا “أن الاحتلال نهب أكثر من 500 قرية فلسطينية كلها محيت عن الوجود”. مطالبا “جميع الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف على ما اقترفته والاعتذار عنها ودفع التعويضات”.