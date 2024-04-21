الرئيس تبون يؤكد على مواصلة الدولة تمويل ودعم  المؤسسات الناشئة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة.

والتي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية.

كما أكد الرئيس أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.