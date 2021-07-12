الرئيس تبون يؤكد لنظيره التونسي ارسال 250 ألف جرعة لقاح

أجرى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيره الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمحورت حول الوضع الوبائي، ومستجدات الوضعية الصحية في تونس.

وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس تبون عن تضامن الجزائر، شعبا، وحكومة ورئيسا، مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته جائحة كوفيد-19، مؤكدا إرسال الجزائر، غدا، الثلاثاء، مساعدة، تتمثل في 250 ألف جرعة من اللقاح، إلى جانب معدات طبية ضرورية، لمواجهة هذا الوباء، مبرزا في هذا الاتصال استعداد الجزائر الدائم للوقوف إلى جانب الشقيقة تونس، كلما اقتضت الضرورة.