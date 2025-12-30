الرئيس تبون يؤكد متانة العلاقات الجزائرية-التونسية ويحذّر من محاولات التفرقة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجود مخططات تهدف إلى إثارة البلبلة والتفرقة بين الجزائر وتونس.

وجاء ذلك في خطاب له اليوم الثلاثاء، وجّهه إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه.

وشدد الرئيس تبون على أن أمن الجزائر هو امتداد لأمن تونس، وأن أمن تونس هو امتداد لأمن الجزائر، مبرزًا عمق الروابط التي تجمع البلدين.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لتونس ولن تتدخل، مشيرًا إلى أن الجزائر تمنع نفسها من التدخل مثقال ذرة في شؤون تونس الداخلية.