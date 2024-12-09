الرئيس تبون يبحث مع نظيره الرواندي التعاون الثنائي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بنواكشوط، نظيره رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، وعقد معه لقاءً ثنائيًا.

وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية، فقد أجرى الرئيس تبون لقاءً موسعا مع نظيره الرواندي، لبحث سبل التعاون بين الجزائر ورواندا.

وكان الرئيس تبون، قد حل مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وذلك للمشاركة في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي تحتضنه الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وكان في استقبال الرئيس تبون، لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.