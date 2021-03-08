الرئيس تبون يبحث مع نظيريه من جمهوريتي كينيا وجنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمتين هاتفيتين من كل من رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول الرئيس خلال هاتين المكالمتين الهاتفيتين، مع نظيريه، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

كما تم، بالمناسبة، التطرق إلى أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، خاصة مجلس السلم والأمن الذي سيلتئم يوم غد الثلاثاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه الجزائر بصفتها أحد أعضائه، يضيف البيان.