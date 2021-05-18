الرئيس تبون يبدي إرتياحه للمجهودات المبذولة لإنجاح الموعد الإنتخابي المقبل
أبدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ارتياحه للمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الإنتخابات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع المجلس الأعلى للأمن، أين أعرب الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة.
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