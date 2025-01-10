الرئيس تبون يبعث برسالة خطية لنظيره التشادي

حل كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بالعاصمة نجامينا، أين سلم لمحمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة لجمهورية التشاد، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أبلغ كاتب الدولة، خلال اللقاء، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى نظيره التشادي. واستعداده للعمل سويا مع أخيه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، عبر الرئيس التشادي عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها. وكذا تعزيز التنسيق البيني على المستوى الإقليمي والدولي.