الرئيس تبون يبعث رسالة إلى راوول كاسترو

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الكوبي وراوول كاسترو. قائلا “رسالة أمان وأخوة وصداقة إلى الشعب الكوبي”. “تحية خالصة شعبا وحكومة إلى راوول كاسترو”.

كما أفاد الرئيس تبون، أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع كوبا، والتي تغذّت بقيم الحرية والسلم والعدالة التي نتقاسمها مع كوبا. مجددا تضامن الجزائر الدائم، مع الشعب الكوبي.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، محادثات موسعة شملت العديد من مسؤولي القطاعات من كلا البلدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس تبون، محادثات مع رئيس جمهورية كوبا.

وجرت المحادثات، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

كما خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز. باستقبال خاص في مقر رئاسة الجمهورية.

وصباح اليوم الخميس، وضع الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، إكليلا من الزهور، ووقف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

كما قام رئيس جمهورية كوبا، بزيارة إلى المتحف الوطني للمجاهد.

وقد وصل الرئيس الكوبي، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين في زيارة عمل وصداقة للجزائر.